terça, 25 de novembro de 2025
Segurança

Motociclista fica ferido após colisão no Santa Felícia

25 Nov 2025 - 14h19Por Da redação
O fato aconteceu no início da tarde desta terça-feira, 25, na rua Miguel Petroni, no sentido RodoviaCentro, no bairro Santa Felícia.

Um jovem de 22 anos ficou ferido após colidir na traseira de um carro. Segundo o motociclista, ele teria sido fechado por outra moto que seguia à frente, o que o fez perder o controle e atingir o veículo. Com o impacto, ele caiu ao solo e sofreu uma fratura exposta no quinto dedo da mão esquerda.

A equipe de policiamento esteve no local para o registro da ocorrência, enquanto a vítima foi socorrida e encaminhada à Santa Casa de São Carlos.

