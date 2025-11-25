Motociclista fica ferido após colisão no Santa Felícia

Crédito: Maycon Maximino

O fato aconteceu no início da tarde desta terça-feira, 25, na rua Miguel Petroni, no sentido RodoviaCentro, no bairro Santa Felícia.

Um jovem de 22 anos ficou ferido após colidir na traseira de um carro. Segundo o motociclista, ele teria sido fechado por outra moto que seguia à frente, o que o fez perder o controle e atingir o veículo. Com o impacto, ele caiu ao solo e sofreu uma fratura exposta no quinto dedo da mão esquerda.

A equipe de policiamento esteve no local para o registro da ocorrência, enquanto a vítima foi socorrida e encaminhada à Santa Casa de São Carlos.

