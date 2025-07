Motociclista fica ferido após colisão no Santa Felícia

Um acidente registrado na manhã desta quarta-feira (30) no bairro Santa Felícia, deixou um homem de 48 anos ferido após a colisão entre uma motocicleta e um automóvel.

De acordo com informações apuradas no local, o motociclista trafegava pela Rua Pedro Fernando Alonso quando, ao não respeitar a sinalização de parada obrigatória no cruzamento com a Rua Sebastião Sampaio Osório, acabou colidindo contra o carro.

Com o impacto da batida, o condutor da moto foi arremessado ao solo e relatou fortes dores na região das costelas. A força da colisão foi tamanha que a manopla do guidão ficou presa na lataria do veículo.

A Polícia Militar foi acionada para controlar o tráfego e registrar a ocorrência, enquanto o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) prestou socorro à vítima, encaminhando-a à Santa Casa de São Carlos para avaliação médica.