Motociclista fica ferido após colisão no Prolongamento do Medeiros

Crédito: Lourival Izaque

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma moto deixou um homem ferido no início desta noite de domingo (13), no Prolongamento do Jardim Medeiros.

Segundo informações, uma família seguia no VW Gol pela Rua Mario Pinotti e no cruzamento com a Estrada Municipal Washington José Pêra, o motorista parou, conforme a sinalização e depois iniciou uma conversão à esquerda para acessar a estrada em direção ao Jardim Zavaglia, porém no mesmo momento vinha uma motocicleta, no sentido oposto e acabou atingindo a lateral do carro.

Os ocupantes do Gol não se feriram e o condutor da moto teve, aparentemente, apenas ferimentos leves, mas foi socorrido pela Unidade de Resgate até a Santa Casa, para realizar exames.

