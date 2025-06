Motociclista fica ferido após colisão no Maria Estela Fagá

Compartilhar no facebook

Local da colisão - Crédito: Lourizal Izaque

Um motociclista de 27 anos ficou ferido na manhã deste sábado (28), após se envolver em um acidente de trânsito no bairro Maria Estela Fagá, em São Carlos.

De acordo com informações de testemunhas, o jovem havia acabado de sair de uma farmácia quando colidiu contra o retrovisor de um veículo em movimento. Com o impacto, perdeu o controle da moto, que acabou atingindo um carro estacionado na via.

O motociclista sofreu escoriações e precisou ser socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Santa Felícia.

As causas do acidente são desconhecidas.

