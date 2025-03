Motociclista fica ferido apÃ³s colisÃ£o no Jardim SÃ£o Paulo

Compartilhar no facebook

Veiculos envolvidos no acidente: ambos sofreram danos materiais - Crédito: Maycon Maximino

Um motociclista de 32 anos sofreu ferimentos após se envolver em um acidente de trânsito no Jardim São Paulo.

A vítima estava com um garupa pela rua Dr. David Pedro Cassinelli e no cruzamento com a rua Arthur R. Castro, foi atingido por um veículo. Os motivos são ignorados.

O piloto e o garupa foram ao solo e ambos sofreram trauma nas pernas. Porém somente o piloto recebeu atendimento médico e foi socorrido pela unidade resgate do Corpo de Bombeiros à Santa Casa para atendimento médico. O garupa negou socorro.

