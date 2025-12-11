(16) 99963-6036
quinta, 11 de dezembro de 2025
Segurança

Motociclista fica ferido após colisão no Jardim Paulistano

11 Dez 2025 - 19h28Por Da redação
Motociclista fica ferido após colisão no Jardim Paulistano - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

 

No fim da tarde desta quinta-feira (11), uma colisão entre um carro e uma motocicleta foi registrada no bairro Jardim Paulistano, no cruzamento da Avenida Liberdade com a Alameda dos Heliótropos.

Segundo informações, a condutora do veículo teria avançado o sinal de parada obrigatória (“pare”) e acabou atingindo o motociclista. O homem, de 45 anos, sofreu um corte profundo no joelho, causado pelo paralama do carro no momento do impacto.

A vítima recebeu atendimento da equipe do SAMU e foi encaminhada à Santa Casa de São Carlos para avaliação e cuidados médicos.

