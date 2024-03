Motociclista fica ferido após colisão no Jardim Cruzeiro do Sul

SIGA O SCA NO

Motociclista é socorrido pelo Samu: em seguida, encaminhado à Santa Casa - Crédito: Maycon Maximino

Um motociclista de 28 anos se feriu na manhã desta terça-feira, 12, após um acidente de trânsito na rua República do Líbano, no Jardim Cruzeiro do Sul.

Segundo apurado, um veículo e uma moto estariam parados e iriam fazer a conversão com destino a rua Júlio Rizzo quando, por motivos desconhecidos, um segundo motociclista que transitava pela mesma via, tentou a ultrapassagem e acertou a moto que iria fazer a conversão.

O motociclista que tentou a ultrapassagem foi ao solo e com dores no peito, costela e em uma das pernas, foi socorrido pelo Samu à Santa Casa para atendimento médico.

Leia Também