terça, 28 de outubro de 2025
Segurança

Motociclista fica ferido após colisão no Cidade Aracy em São Carlos

28 Out 2025 - 11h50Por Da redação
Uma colisão entre carro e moto foi registrada na manhã desta terça-feira (28), na Avenida José Antônio Migliato, no bairro Cidade Aracy, em São Carlos.

De acordo com informações, o motociclista, de 41 anos, trafegava pela avenida quando, no cruzamento com a Rua José Zagato, um veículo realizava a travessia da via, sentido Presidente Collor. O condutor da moto colidiu contra o para-choque do carro e acabou caindo ao solo.

O SAMU foi acionado e prestou atendimento à vítima, que apresentava suspeita de fratura na perna esquerda.
Após os primeiros socorros, o homem foi encaminhado à UPA do Cidade Aracy.

