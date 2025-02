Motociclista fica ferido após colisão no Centro

Local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma moto deixou um motociclista ferido no cruzamento das ruas Santa Cruz e Rio Barbosa, no final da tarde desta quarta-feira (26).

Segundo testemunhas, o carro trafegava pela Rua Santa Cruz e não respeitou a sinalização de parada obrigatória, avançando no cruzamento e atingindo a moto, que descia pela Rui Barbosa. Com o impacto, o motociclista ainda colidiu de leve com um terceiro veículo, um Volkswagen Golf, que também descia a rua no mesmo sentido.

A vítima, um homem de 53 anos sofreu diversas escoriações pelo corpo, além de um trauma no ombro e na perna. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado para a Santa Casa, onde recebe atendimento médico.

