Motociclista fica ferido após colisão na Vila Nery

Crédito: Maycon Maximino

Um acidente na manhã desta sexta-feira (14) deixou um motociclista de 24 anos ferido na Rua Marino da Costa Terra, no bairro Vila Nery, em São Carlos.

O jovem seguia para o trabalho, no sentido bairro–centro, quando um carro saiu do estacionamento de uma creche e entrou na via sem perceber a aproximação da moto, provocando a colisão. Com o impacto, o motociclista sofreu fraturas na perna — atingindo joelho, tíbia e fíbula — além de escoriações pelo corpo e trauma no braço.

Ele foi socorrido pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhado à Santa Casa de São Carlos.

