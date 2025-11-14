(16) 99963-6036
Segurança

Motociclista fica ferido após colisão na Vila Nery

14 Nov 2025 - 09h15Por Da redação
Um acidente na manhã desta sexta-feira (14) deixou um motociclista de 24 anos ferido na Rua Marino da Costa Terra, no bairro Vila Nery, em São Carlos.

O jovem seguia para o trabalho, no sentido bairro–centro, quando um carro saiu do estacionamento de uma creche e entrou na via sem perceber a aproximação da moto, provocando a colisão. Com o impacto, o motociclista sofreu fraturas na perna — atingindo joelho, tíbia e fíbula — além de escoriações pelo corpo e trauma no braço.

Ele foi socorrido pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhado à Santa Casa de São Carlos.

