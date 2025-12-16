(16) 99963-6036
Motociclista fica ferido após colisão na região central de São Carlos

16 Dez 2025 - 13h10Por Da redação
Motociclista fica ferido após colisão na região central de São Carlos - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Um motociclista de 35 anos ficou ferido após um acidente registrado na Rua Dona Alexandrina, na área central de São Carlos. O fato ocorreu quando uma motorista deixava o estacionamento de um estabelecimento comercial.

De acordo com as informações, a condutora de uma VW Saveiro saiu de marcha à ré do estacionamento e não avistou o motociclista que seguia pela Rua Dona Alexandrina, no sentido bairrocentro. O motociclista não conseguiu evitar a colisão e acabou atingindo a traseira do veículo.

Com o impacto, o homem foi arremessado ao solo, sofrendo escoriações pelo corpo, porém sem sinais aparentes de fratura. Uma pessoa que trabalha nas proximidades prestou os primeiros atendimentos e acionou o SAMU.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência compareceu ao local, realizou os procedimentos necessários e encaminhou a vítima para avaliação médica.

