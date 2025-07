Motociclista fica ferido após colisão na Avenida São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta segunda-feira, 7, um acidente envolvendo uma motocicleta e a traseira de um veículo foi registrado na Avenida São Carlos, na região central da cidade, nas proximidades do Mercado Municipal.

De acordo com as informações apuradas, o motociclista, um homem de 26 anos, seguia pela via quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, colidiu com a traseira de um automóvel e caiu ao solo.

A vítima apresentava suspeita de fratura em arcos costais e recebeu os primeiros atendimentos da equipe da motolância. Em seguida, uma unidade de suporte básico do SAMU realizou o encaminhamento do homem à Santa Casa de São Carlos, onde recebeu atendimento médico.

As circunstâncias do acidente serão investigadas. O trânsito no local ficou parcialmente comprometido durante o atendimento à ocorrência.

