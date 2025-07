Motociclista fica ferido após colisão na Avenida Henrique Gregóri

Crédito: LOURIVAL IZAQUE

Na noite deste domingo (13), um grave acidente envolvendo uma motocicleta e um carro foi registrado na Avenida Henrique Gregóri, nas proximidades do Posto sewal, no sentido bairro Shopping.

De acordo com informações apuradas no local, um veículo Fiat Mobi vermelho parou diante do semáforo vermelho quando, logo em seguida, um motociclista cuja identidade e idade não foram reveladas acabou colidindo violentamente na traseira do automóvel.

Após o impacto, mesmo ferido, o motociclista levantou, colocou a moto na calçada e sentou-se encostado em uma parede. Pouco depois, perdeu a consciência, apresentando intenso sangramento facial. Segundo relatos, mesmo com o uso do capacete, a batida no vidro traseiro do carro causou cortes profundos no rosto da vítima.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou os primeiros atendimentos ainda no local. A Polícia Militar também esteve presente para sinalizar a via e registrar a ocorrência, tomando as providências administrativas cabíveis.

O motociclista foi imobilizado e encaminhado pelo Samu à Santa Casa de São Carlos com múltiplos ferimentos no rosto.

