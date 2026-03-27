Motociclista fica ferido apÃ³s colisÃ£o com Ã´nibus na regiÃ£o da PraÃ§a da EstaÃ§Ã£o

CrÃ©dito: SCA

Uma colisão entre uma motocicleta e um ônibus foi registrada na tarde desta sexta-feira (27), na região da Praça da Estação, pela Rua Santa Cruz, em São Carlos.



De acordo com as informações, ambos os veículos seguiam no mesmo sentido, Vila Prado–Centro, quando o motorista do ônibus realizou a manobra de rotatória para acessar a Praça da Estação. Nesse momento, o motociclista tentou uma ultrapassagem, ocorrendo a colisão.



Com o impacto, a moto foi parar debaixo do coletivo. O condutor, um homem de 34 anos, caiu ao solo e sofreu escoriações, além de trauma em uma das pernas.



A vítima foi socorrida por uma equipe do SAMU e encaminhada à Santa Casa para atendimento médico.

A equipe de policiamento também esteve no local para registrar a ocorrência e apurar as circunstâncias do acidente.

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