Motociclista fica ferido após colisão com Fiat Strada na Vila Prado

De acordo com informações, a condutora de um Fiat Strada seguia pela rua Luiz Carlos de Arruda Mendes e, ao acessar a rua Desembargador Júlio de Faria no sentido centro, acabou cortando a frente de um motociclista que descia no sentido centro-bairro. O motociclista não conseguiu evitar a colisão e bateu contra o veículo.

O condutor da moto, um jovem de 21 anos, sofreu trauma na perna e escoriações pelo corpo. Ele foi socorrido pela equipe do SAMU e encaminhado à Santa Casa de São Carlos.

Na manhã desta quinta-feira (7), um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado no cruzamento da rua Luiz Carlos de Arruda Mendes com a rua Desembargador Júlio de Faria, no bairro Vila Prado.