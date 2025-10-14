Motociclista fica ferido após colisão com carro no Jardim Tangará

Crédito: By Chitão
Um motociclista ficou ferido no final da tarde desta terça-feira (14) após se envolver em um acidente de trânsito no Jardim Tangará, em São Carlos.
De acordo com informações, ele seguia pela rua Teotonio Vilela, no sentido Centro–bairro e, logo após passar sob o viaduto da Rodovia Washington Luís (SP-310), acabou colidindo contra a lateral vinha pela alça da rodovia.
Com o impacto, o motociclista foi arremessado e caiu ao solo. Equipe do Samu foi acionada e socorreu a vítima, que foi encaminhada à Santa Casa de São Carlos para atendimento médico. O estado de saúde do condutor não foi informado. A Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência.