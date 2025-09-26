(16) 99963-6036
sexta, 26 de setembro de 2025
Segurança

Motociclista fica ferido após colisão com carro no Jardim Paulistano

26 Set 2025 - 20h29Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Motociclista fica ferido após colisão com carro no Jardim Paulistano - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino


Um motociclista de 36 anos ficou ferido na noite deste sábado (29) após se envolver em uma colisão no Jardim Paulistano, em São Carlos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem trafegava pela rua Iwagiro Toyama, no sentido rodovia, quando um Fiat Palio, que saía de um posto de combustíveis e atravessava a via em direção à rua Rudolf Luporini, cruzou à sua frente.

O motociclista atingiu a lateral do veículo, caiu e sofreu uma possível fratura no tornozelo direito. Ele foi socorrido pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhado à Santa Casa.

Leia Também

Irmãos ficam feridos após acidente de moto no Jardim das Torres
Segurança19h15 - 26 Set 2025

Irmãos ficam feridos após acidente de moto no Jardim das Torres

Homem é preso por tráfico de drogas no Jardim Cruzado em Ibaté
Segurança18h29 - 26 Set 2025

Homem é preso por tráfico de drogas no Jardim Cruzado em Ibaté

Brotas17h28 - 26 Set 2025

Polícia Militar age rápido e recupera veículo roubado

Ação da Guarda Municipal e Muralha Paulista resulta em apreensão de veículo no Centro
Segurança16h59 - 26 Set 2025

Ação da Guarda Municipal e Muralha Paulista resulta em apreensão de veículo no Centro

Motoboy que bateu contra caminhão na GV está internado em estado grave
Segurança15h13 - 26 Set 2025

Motoboy que bateu contra caminhão na GV está internado em estado grave

Últimas Notícias