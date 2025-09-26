Motociclista fica ferido após colisão com carro no Jardim Paulistano

Crédito: Maycon Maximino



Um motociclista de 36 anos ficou ferido na noite deste sábado (29) após se envolver em uma colisão no Jardim Paulistano, em São Carlos.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem trafegava pela rua Iwagiro Toyama, no sentido rodovia, quando um Fiat Palio, que saía de um posto de combustíveis e atravessava a via em direção à rua Rudolf Luporini, cruzou à sua frente.



O motociclista atingiu a lateral do veículo, caiu e sofreu uma possível fratura no tornozelo direito. Ele foi socorrido pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhado à Santa Casa.

