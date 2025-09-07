(16) 99963-6036
domingo, 07 de setembro de 2025
Segurança

Motociclista fica ferido após colisão com carro no Jardim Paraíso

07 Set 2025 - 17h26Por Da redação
Motociclista fica ferido após colisão com carro no Jardim Paraíso - Crédito: Lourival Izaque Crédito: Lourival Izaque


Uma colisão entre moto e carro foi registrada na tarde deste domingo (7), no Jardim Paraíso, em São Carlos.

De acordo com informações, a vítima, um homem de 29 anos, seguia de moto pela Rua Dr. Serafim Viêira de Almeida, quando, próximo ao cruzamento com a Rua Capitão Adão Pereira de Souza Cabral, o carro que estava à sua frente realizou uma conversão à esquerda para acessar a via. O veículo acabou invadindo a contramão, momento em que o motociclista não conseguiu frear a tempo e caiu.

A Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros esteve no local, prestou atendimento e encaminhou o homem à Santa Casa. O estado de saúde não foi informado.

