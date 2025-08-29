(16) 99963-6036
sexta, 29 de agosto de 2025
Colisão

Motociclista fica ferido após colisão com carro no Jardim Botafogo

A vítima chegou a receber os primeiros atendimentos da motolância do Samu, mas conseguiu por meios próprios ir até a UPA da Vila Prado onde foi atendido pelos médicos com ferimentos nas pernas e escoriações pelo corpo

28 Ago 2025 - 09h48Por Flávio Fernandes
Um motociclista ficou ferido na manhã desta quinta-feira (28), após se envolver em uma colisão com um carro no Jardim Botafogo, em São Carlos. 

Segundo informações o acidente aconteceu no cruzamento entre a Avenida José Pereira Lopes e a Rua João Coza. Com impacto da batida, a vítima sofreu trauma nas pernas e teve escoriações pelo corpo. 

Equipes da Motolância do Samu foram acionadas, para prestarem os primeiros socorros no local. Em seguida, apesar dos ferimentos o motociclista conseguiu se deslocar até a UPA da Vila Prado, onde foi atendido. 

A Polícia Militar atendeu a ocorrência e as causas do acidente, serão investigadas. 

 

