Motociclista fica ferido após colisão com carro no Jardim Botafogo

Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos

Um motociclista ficou ferido na manhã desta quinta-feira (28), após se envolver em uma colisão com um carro no Jardim Botafogo, em São Carlos.

Segundo informações o acidente aconteceu no cruzamento entre a Avenida José Pereira Lopes e a Rua João Coza. Com impacto da batida, a vítima sofreu trauma nas pernas e teve escoriações pelo corpo.

Equipes da Motolância do Samu foram acionadas, para prestarem os primeiros socorros no local. Em seguida, apesar dos ferimentos o motociclista conseguiu se deslocar até a UPA da Vila Prado, onde foi atendido.

A Polícia Militar atendeu a ocorrência e as causas do acidente, serão investigadas.

Leia Também