sexta, 22 de agosto de 2025
Segurança

Motociclista fica ferido após colisão com carro no Centro

22 Ago 2025 - 13h26Por Jéssica C.R.
No final da manhã desta sexta-feira (22), um acidente de trânsito deixou um homem de 51 anos ferido na região central de São Carlos.
 
A colisão aconteceu no cruzamento da avenida São Carlos com a rua Carlos Botelho. Segundo informações, os dois veículos seguiam pela avenida e, ao tentarem realizar a conversão para a Carlos Botelho, acabaram se chocando.
 
Com o impacto, o motociclista caiu ao solo, sofrendo trauma em perna e ombro, além de escoriações pelo corpo.
 
Equipes do SAMU foram acionadas, incluindo a motolância que prestou apoio inicial no atendimento. Em seguida, a vítima foi socorrida e encaminhada à Santa Casa de São Carlos.

