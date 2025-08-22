Motociclista fica ferido após colisão com carro no Centro

A colisão aconteceu no cruzamento da avenida São Carlos com a rua Carlos Botelho. Segundo informações, os dois veículos seguiam pela avenida e, ao tentarem realizar a conversão para a Carlos Botelho, acabaram se chocando.

Com o impacto, o motociclista caiu ao solo, sofrendo trauma em perna e ombro, além de escoriações pelo corpo.

Equipes do SAMU foram acionadas, incluindo a motolância que prestou apoio inicial no atendimento. Em seguida, a vítima foi socorrida e encaminhada à Santa Casa de São Carlos.

No final da manhã desta sexta-feira (22), um acidente de trânsito deixou um homem de 51 anos ferido na região central de São Carlos.