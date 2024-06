Motociclista fica ferido após colisão com carro no Centro

Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão envolvendo um carro e uma moto deixou um homem ferido nesta noite de sexta-feira (07), na esquina da Avenida São Carlos com a Doutor Carlos Botelho.

Segundo o condutor da moto, ele foi fechado por um carro e desviou para o lado, mas em seguida o carro parou no semáforo e a moto acabou batendo em sua traseira.

Com o impacto, o motociclista caiu e ficou ferido, sendo socorrido pelo SAMU, com traumas no ombro e no braço.

