Motociclista fica ferido apÃ³s colisÃ£o com carro na Vila Celina

CrÃ©dito: SCA
Uma colisão entre moto e carro foi registrada na manhã desta sexta-feira (27), no bairro Vila Celina.
Segundo informações, o carro seguia pela rua Rotary Club e a motocicleta trafegava pela rua Santos Dumont, que é preferencial. A condutora do veículo não teria avistado o motociclista e acabou avançando o sinal de pare.
O motociclista ainda tentou evitar a colisão, mas acabou atingindo a lateral traseira do carro, vindo a cair ao solo.
A equipe do SAMU foi acionada, porém o condutor da motocicleta, um homem, sofreu apenas um trauma na perna e recusou atendimento.
A Polícia Militar foi acionada e realizou o registro da ocorrência.