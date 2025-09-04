Motociclista fica ferido após colisão com carro na rua Alexandrina

Crédito: Maycon Maximino
Na manhã desta quinta-feira (04), um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro foi registrado na esquina da Rua 28 de Setembro com a Rua Dona Alexandrina, nas proximidades da Unimed, no Centro.
Segundo informações, o motociclista, de 19 anos, seguia pela Rua Dona Alexandrina, que é via preferencial, quando o condutor do carro, que trafegava pela Rua 28 de Setembro, não respeitou a sinalização de parada e acabou colidindo contra a moto.
Com o impacto, o jovem sofreu escoriações pelo corpo e um corte no pé. Ele foi atendido por uma equipe do SAMU e encaminhado à Santa Casa de São Carlos, onde recebeu cuidados médicos.
Crédito: Maycon Maximino