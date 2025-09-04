(16) 99963-6036
quinta, 04 de setembro de 2025
Segurança

Motociclista fica ferido após colisão com carro na rua Alexandrina

04 Set 2025 - 08h22Por Jéssica C.R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Motociclista fica ferido após colisão com carro na rua Alexandrina - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta quinta-feira (04), um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro foi registrado na esquina da Rua 28 de Setembro com a Rua Dona Alexandrina, nas proximidades da Unimed, no Centro.

Segundo informações, o motociclista, de 19 anos, seguia pela Rua Dona Alexandrina, que é via preferencial, quando o condutor do carro, que trafegava pela Rua 28 de Setembro, não respeitou a sinalização de parada e acabou colidindo contra a moto.

Com o impacto, o jovem sofreu escoriações pelo corpo e um corte no pé. Ele foi atendido por uma equipe do SAMU e encaminhado à Santa Casa de São Carlos, onde recebeu cuidados médicos.

Leia Também

Procurado por tráfico é detido em São Carlos
Segurança11h25 - 04 Set 2025

Procurado por tráfico é detido em São Carlos

Bombeiros salvam gatos intoxicados pela fumaça em incêndio no centro de São Carlos
Segurança10h44 - 04 Set 2025

Bombeiros salvam gatos intoxicados pela fumaça em incêndio no centro de São Carlos

Homem persegue e ameaça desafeto em São Carlos e acaba detido pela GM
Segurança09h20 - 04 Set 2025

Homem persegue e ameaça desafeto em São Carlos e acaba detido pela GM

Farmácia tem vitrine quebrada e produtos levados em São Carlos
Furto 09h16 - 04 Set 2025

Farmácia tem vitrine quebrada e produtos levados em São Carlos

Furto de cabos de fibra ótica deixa Wi-Fi de rodovia inoperante em São Carlos
SP-31809h12 - 04 Set 2025

Furto de cabos de fibra ótica deixa Wi-Fi de rodovia inoperante em São Carlos

Últimas Notícias