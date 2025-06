Motociclista fica ferido após colisão com carro na rodovia Washington Luís; motorista fugiu do local

Moto envolvida no acidente - Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta segunda-feira (30), uma colisão entre um carro e uma motocicleta foi registrada no km 233 da rodovia Washington Luís (SP-310), nas proximidades da alça de acesso ao bairro Jacobucci, em São Carlos.

Segundo informações apuradas no local, o motociclista acessava a rodovia quando foi atingido por um veículo que trafegava pelo acostamento, devido ao congestionamento na via. Após a colisão, o motorista do carro fugiu do local sem prestar socorro, deixando a vítima caída ao solo.

A equipe de resgate da concessionária EcoNoroeste foi acionada e socorreu o motociclista, que sofreu ferimentos leves, encaminhando-o à Santa Casa de São Carlos.

A Polícia Militar Rodoviária esteve no local e registrou a ocorrência

