Motociclista fica ferido após colisão com carro na Avenida Morumbi

Vítima sendo socorrida pelo Samu - Crédito: Maycon Maximino

Um motociclista de 34 anos ficou ferido após colidir com um carro na Avenida Morumbi, na manhã desta terça-feira (1º). O acidente ocorreu no sentido Centro/Broa, quando o carro, que sinalizava com a seta, tentou acessar um estabelecimento comercial.

Sem conseguir desviar a tempo, o motociclista atingiu a lateral do carro e caiu na pista. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros à vítima, que foi encaminhada à Santa Casa para avaliação médica.

O estado de saúde do motociclista não foi divulgado. As causas do acidente serão apuradas.

