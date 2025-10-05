(16) 99963-6036
domingo, 05 de outubro de 2025
Segurança

Motociclista fica ferido após colisão com carro na Bruno Ruggiero Filho

05 Out 2025 - 15h30Por Da redação
Motociclista fica ferido após colisão com carro na Bruno Ruggiero Filho - Crédito: Lourival Izaque Crédito: Lourival Izaque

Uma colisão entre um carro e uma motocicleta deixou um motociclista ferido na tarde deste domingo (5), na Avenida Bruno Ruggiero Filho, em São Carlos.

Segundo informações das vítimas, os dois veículos seguiam no mesmo sentido, centro-bairro, após saírem da rotatória. O motorista do carro tentou realizar uma conversão à esquerda para acessar a pista contrária, em um trecho onde há barreiras que proíbem esse tipo de manobra.

O motociclista, de 25 anos, não conseguiu frear a tempo e acabou colidindo na traseira do veículo. Com o impacto, ele foi arremessado ao solo e sofreu diversos cortes no braço esquerdo.

O jovem foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado à Santa Casa para atendimento médico.

Os três ocupantes do automóvel ficaram em estado de choque, mas não sofreram ferimentos.

