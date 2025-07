Motociclista fica ferido após colisão com caminhão na Avenida São Carlos

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

No fim da manhã desta segunda-feira (7), um acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão foi registrado na Avenida São Carlos, no sentido centro-bairro, em frente ao cemitério Nossa Senhora do Carmo,.

Segundo informações apuradas no local, o condutor da motocicleta, que estava acompanhado de um garupa, relatou que um outro motociclista realizou uma conversão proibida no canteiro central da avenida, local destinado exclusivamente à travessia de pedestres. A manobra inesperada acabou assustando o jovem de 19 anos, que seguia pela via, levando-o a desviar rapidamente para a faixa da direita.

Ao mudar de faixa, o motociclista não percebeu a presença de um caminhão que havia reduzido a velocidade devido à mesma manobra irregular e acabou colidindo na traseira do veículo de carga. Com o impacto, os dois ocupantes da moto caíram ao solo.

O condutor sofreu escoriações pelo corpo e recebeu os primeiros atendimentos no local por uma equipe da Motolância do SAMU. Em seguida, ele foi encaminhado por uma unidade de suporte básico à Santa Casa de São Carlos. O garupa sofreu apenas uma escoriação leve na mão e não precisou ser encaminhado ao hospital.

Leia Também