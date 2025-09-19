(16) 99963-6036
sexta, 19 de setembro de 2025
Segurança

Motociclista fica ferido após colidir contra traseira de carro na avenida Morumbi

19 Set 2025 - 07h27Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Motociclista fica ferido após colidir contra traseira de carro na avenida Morumbi - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta sexta-feira (19), uma colisão traseira entre uma motocicleta e um carro foi registrada na Avenida Morumbi, em frente a um posto de combustível, em São Carlos.

De acordo com informações, a condutora do veículo, que levava o filho para a escola, reduziu a velocidade e sinalizou para realizar uma conversão em uma estrada de terra. Nesse momento, um motociclista de 23 anos, que retornava do trabalho, não percebeu o carro parado e colidiu na traseira.

A vítima sofreu escoriações pelo corpo e um trauma na perna. Ele foi atendido pela equipe do SAMU e encaminhado à Santa Casa de São Carlos para cuidados médicos.

Leia Também

Carro atinge boi e duas pessoas ficam feridas na Rodovia Washington Luís, em Ibaté
Segurança07h35 - 19 Set 2025

Carro atinge boi e duas pessoas ficam feridas na Rodovia Washington Luís, em Ibaté

"Foram 45 prisões e números expressivos", avalia delegado sobre operação 7 de setembro
Combate ao crime 06h18 - 19 Set 2025

"Foram 45 prisões e números expressivos", avalia delegado sobre operação 7 de setembro

Motociclista fica ferido em colisão no Jardim Tangará
Segurança06h01 - 19 Set 2025

Motociclista fica ferido em colisão no Jardim Tangará

Colisão entre carro e moto deixa homem ferido na Domingos Inocentini
Segurança20h34 - 18 Set 2025

Colisão entre carro e moto deixa homem ferido na Domingos Inocentini

Mulher fratura o braço após cair em buraco no Centro
Segurança17h13 - 18 Set 2025

Mulher fratura o braço após cair em buraco no Centro

Últimas Notícias