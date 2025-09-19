Motociclista fica ferido após colidir contra traseira de carro na avenida Morumbi

Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta sexta-feira (19), uma colisão traseira entre uma motocicleta e um carro foi registrada na Avenida Morumbi, em frente a um posto de combustível, em São Carlos.

De acordo com informações, a condutora do veículo, que levava o filho para a escola, reduziu a velocidade e sinalizou para realizar uma conversão em uma estrada de terra. Nesse momento, um motociclista de 23 anos, que retornava do trabalho, não percebeu o carro parado e colidiu na traseira.

A vítima sofreu escoriações pelo corpo e um trauma na perna. Ele foi atendido pela equipe do SAMU e encaminhado à Santa Casa de São Carlos para cuidados médicos.

