Motociclista fica ferido após colidir contra picape no Jockey Clube

Moto envolvida no acidente - Crédito: Maycon Maximino

Um motociclista de 25 anos ficou ferido após se envolver em um acidente na manhã desta quarta-feira, 4, no cruzamento da Avenida Ray Wesley Herrick com a Rua Rio Paraná, bairro Jockey Clube.

De acordo com informações, o jovem seguia de moto pela Ray Wesley Herrick, no sentido centro/bairro, quando colidiu contra a lateral de uma picape que saía de uma empresa.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram acionadas e prestaram os primeiros socorros no local. A vítima foi encaminhada à Santa Casa com suspeita de fratura em um dos dedos da mão. Apesar do susto, o motociclista estava consciente e orientado.

As circunstâncias do acidente são desconhecidas.

Leia Também