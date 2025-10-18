(16) 99963-6036
sábado, 18 de outubro de 2025
Acidente

Motociclista fica ferido após colidir com carro em cruzamento na Vila Prado

A vítima foi socorrida pela UR (Unidade de Resgate) do Corpo de Bombeiros até a Santa Casa com um corte profundo no joelho

18 Out 2025 - 11h26Por Flávio Fernandes
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Motociclista fica ferido após colidir com carro em cruzamento na Vila Prado - Crédito: Foto: Lourival Izaque/São Carlos Agora Crédito: Foto: Lourival Izaque/São Carlos Agora

Um motociclista de 28 anos, ficou ferido após colidir com um carro na manhã deste sábado (18), no bairro da Vila Prado, em São Carlos. 

De acordo com informações apuradas no local, o condutor de uma moto descia pela Rua José Benete quando por razões desconhecidas acabou colidindo na frente de um HB20 no cruzamento com a Avenida Dr Teixeira de Barros. Com o impacto, a vítima sofreu um corte profundo no joelho esquerdo.

O jovem foi socorrido pela UR (Unidade de Resgate) do Corpo de Bombeiros , até a Santa Casa. A Polícia Militar, atendeu a ocorrência e preservou a área para o trabalho da perícia. 

O trânsito precisou ser desviado, para evitar congestionamentos na região e as causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil. 

Leia Também

Morador de rua procurado por furto é capturado pela PM em prédio abandonado na Vila Lutfalla
Fora de Circulação08h48 - 18 Out 2025

Morador de rua procurado por furto é capturado pela PM em prédio abandonado na Vila Lutfalla

Funcionária procurada por tráfico é presa pela PM em escola na Vila Monteiro
Foi Presa08h25 - 18 Out 2025

Funcionária procurada por tráfico é presa pela PM em escola na Vila Monteiro

Cadáver é encontrado em canteiro próximo à SP-215, no Presidente Collor
São Carlos 19h57 - 17 Out 2025

Cadáver é encontrado em canteiro próximo à SP-215, no Presidente Collor

Motorista perde o controle e colide em semáforo na avenida Henrique Gregori
Segurança18h19 - 17 Out 2025

Motorista perde o controle e colide em semáforo na avenida Henrique Gregori

Dupla abandona Uno após ser flagrada furtando baterias de locomotiva em São Carlos
Segurança16h03 - 17 Out 2025

Dupla abandona Uno após ser flagrada furtando baterias de locomotiva em São Carlos

Últimas Notícias