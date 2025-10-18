Motociclista fica ferido após colidir com carro em cruzamento na Vila Prado

Crédito: Foto: Lourival Izaque/São Carlos Agora

Um motociclista de 28 anos, ficou ferido após colidir com um carro na manhã deste sábado (18), no bairro da Vila Prado, em São Carlos.

De acordo com informações apuradas no local, o condutor de uma moto descia pela Rua José Benete quando por razões desconhecidas acabou colidindo na frente de um HB20 no cruzamento com a Avenida Dr Teixeira de Barros. Com o impacto, a vítima sofreu um corte profundo no joelho esquerdo.

O jovem foi socorrido pela UR (Unidade de Resgate) do Corpo de Bombeiros , até a Santa Casa. A Polícia Militar, atendeu a ocorrência e preservou a área para o trabalho da perícia.

O trânsito precisou ser desviado, para evitar congestionamentos na região e as causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

Leia Também