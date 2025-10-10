(16) 99963-6036
sexta, 10 de outubro de 2025
Segurança

Motociclista fica ferido após carro avançar pare na Vila São José

10 Out 2025 - 08h58Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Motociclista fica ferido após carro avançar pare na Vila São José - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino
Na manhã desta sexta-feira, 10, um acidente entre carro e moto foi registrado no bairro Vila São José.
 
O veículo seguia pela Rua Totó Leite e acabou avançando o sinal de pare, atingindo o motociclista que trafegava pela Rua Doutor Walter de Camargo Schultzer, no sentido bairro–centro.
 
O condutor da moto, um jovem de 20 anos, sofreu escoriações pelo corpo e trauma na perna. Ele foi socorrido pela equipe do SAMU e encaminhado à Santa Casa de São Carlos para atendimento médico.

Leia Também

Família perde tudo após forte chuva no Assentamento Nova São Carlos
Segurança10h29 - 10 Out 2025

Família perde tudo após forte chuva no Assentamento Nova São Carlos

Polícia Civil recupera moto furtada em São Carlos após investigação do 3º e 5º DP
Segurança10h17 - 10 Out 2025

Polícia Civil recupera moto furtada em São Carlos após investigação do 3º e 5º DP

Motoboy fica ferido após colisão traseira na região da USP
Segurança08h54 - 10 Out 2025

Motoboy fica ferido após colisão traseira na região da USP

PM realiza operação "Mega Cavalo de Aço" e recolhe motocicletas irregulares
Segurança08h08 - 10 Out 2025

PM realiza operação "Mega Cavalo de Aço" e recolhe motocicletas irregulares

Motociclista colide na traseira de caminhão na Washington Luís
Segurança18h01 - 09 Out 2025

Motociclista colide na traseira de caminhão na Washington Luís

Últimas Notícias