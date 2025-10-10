Motociclista fica ferido após carro avançar pare na Vila São José

Crédito: Maycon Maximino
Na manhã desta sexta-feira, 10, um acidente entre carro e moto foi registrado no bairro Vila São José.
O veículo seguia pela Rua Totó Leite e acabou avançando o sinal de pare, atingindo o motociclista que trafegava pela Rua Doutor Walter de Camargo Schultzer, no sentido bairro–centro.
O condutor da moto, um jovem de 20 anos, sofreu escoriações pelo corpo e trauma na perna. Ele foi socorrido pela equipe do SAMU e encaminhado à Santa Casa de São Carlos para atendimento médico.
Crédito: Maycon Maximino