Motociclista fica ferido após bater na traseira de carro na região do Botafogo

Crédito: Lourival Izaque

Uma colisão traseira entre uma motocicleta e um carro foi registrada na tarde desta quinta-feira (23) na estrada municipal Washington José Pera, região do Botafogo.

De acordo com informações do motociclista, ambos os veículos desciam a via no sentido ao bairro Abdelnur quando a condutora do automóvel reduziu a velocidade para realizar uma conversão na Rua Luiz Gonzaga Segnini. O piloto da moto, que seguia logo atrás, não conseguiu desviar e acabou colidindo na traseira do carro.

Com o impacto, o motociclista caiu ao solo e precisou de atendimento do SAMU. Após os primeiros socorros, ele foi encaminhado à Santa Casa para avaliação médica.

