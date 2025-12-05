(16) 99963-6036
sexta, 05 de dezembro de 2025
Segurança

Motociclista fica ferido após bater em porta de carro na Avenida São Carlos

05 Dez 2025 - 14h07Por Jéssica C.R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Motociclista fica ferido após bater em porta de carro na Avenida São Carlos - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão entre uma motocicleta e a porta de um carro deixou um jovem de 18 anos ferido no início da tarde desta sexta-feira (05), na Avenida São Carlos, sentido bairro–centro.

O acidente ocorreu quando o motociclista trafegava pela via e o ocupante de um veículo, que estava estacionado, abriu a porta de forma repentina. Sem tempo para desviar, o jovem acabou colidindo contra a lateral do carro. Com o impacto, ele sofreu dois cortes profundos na perna.

Equipes do SAMU foram acionadas e realizaram o atendimento no local. A vítima foi encaminhada à Santa Casa de São Carlos. 

O trânsito na região ficou momentaneamente lento até o término do socorro. Autoridades orientam motoristas e motociclistas a redobrarem a atenção, especialmente nas áreas de estacionamento próximo ao fluxo principal da via.

Leia Também

Menores confessam participação no tráfico após abordagem da PM no São Carlos V
Segurança10h19 - 05 Dez 2025

Menores confessam participação no tráfico após abordagem da PM no São Carlos V

Homem é detido por tráfico de drogas no Cruzeiro do Sul
Segurança10h12 - 05 Dez 2025

Homem é detido por tráfico de drogas no Cruzeiro do Sul

Mulher fica inconsciente após colisão entre carro e moto na Vila Costa do Sol
Segurança09h09 - 05 Dez 2025

Mulher fica inconsciente após colisão entre carro e moto na Vila Costa do Sol

Droga é encontrada na mochila de criança de 3 anos em escola municipal de São Carlos
Segurança08h25 - 05 Dez 2025

Droga é encontrada na mochila de criança de 3 anos em escola municipal de São Carlos

Gestante denuncia agressões do irmão em São Carlos
Segurança08h21 - 05 Dez 2025

Gestante denuncia agressões do irmão em São Carlos

Últimas Notícias