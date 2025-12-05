Motociclista fica ferido após bater em porta de carro na Avenida São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão entre uma motocicleta e a porta de um carro deixou um jovem de 18 anos ferido no início da tarde desta sexta-feira (05), na Avenida São Carlos, sentido bairro–centro.

O acidente ocorreu quando o motociclista trafegava pela via e o ocupante de um veículo, que estava estacionado, abriu a porta de forma repentina. Sem tempo para desviar, o jovem acabou colidindo contra a lateral do carro. Com o impacto, ele sofreu dois cortes profundos na perna.

Equipes do SAMU foram acionadas e realizaram o atendimento no local. A vítima foi encaminhada à Santa Casa de São Carlos.

O trânsito na região ficou momentaneamente lento até o término do socorro. Autoridades orientam motoristas e motociclistas a redobrarem a atenção, especialmente nas áreas de estacionamento próximo ao fluxo principal da via.

Leia Também