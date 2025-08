Motociclista fica ferido após atropelar capivara na estrada do Broa

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta segunda-feira (4), um motociclista ficou levemente ferido após atropelar uma capivara na rodovia Domingos Inocentini, no km 10, próximo à conhecida "descida do Jacaré.

De acordo com informações, o condutor seguia no sentido São Carlos/Broa quando o animal de grande porte atravessou repentinamente a pista. O motociclista tentou desviar, mas não conseguiu evitar o atropelamento. A capivara morreu no local.

O homem sofreu ferimentos leves e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros de, sendo encaminhado ao hospital da cidade de Itirapina. Equipes da concessionária DER e do SAMU de São Carlos também estiveram no local, mas a vítima já havia sido atendida.

Leia Também