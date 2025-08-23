(16) 99963-6036
Motociclista fica ferido após atropelar animal na SP-215, em São Carlos

23 Ago 2025 - 08h55Por Da redação
Um motociclista de 30 anos ficou ferido após se envolver em um acidente na noite desta sexta-feira (22), na Rodovia SP-215, altura do km 157, região do bairro Cidade Aracy, em São Carlos.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o condutor seguia pela via quando acabou colidindo contra um animal, possivelmente uma vaca, que teria atravessado a pista. O impacto provocou a queda do motociclista, que sofreu ferimentos superficiais.

Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital, onde recebeu atendimento médico.

