Motociclista fica ferido após acidente no Centro

Local da colisão

Um motociclista de 39 anos ficou ferido após se envolver em um acidente na manhã desta segunda-feira (23), no cruzamento da Rua Jesuíno de Arruda com a Rua 9 de Julho, no Centro de São Carlos.

De acordo com a Polícia Militar, que presenciou o acidente, o motociclista seguia pela Rua Jesuíno de Arruda e teria avançado o sinal vermelho, que ainda marcava 21 segundos para a liberação.

A moto colidiu na frente de um Chevrolet Onix preto, que trafegava pela Rua 9 de Julho. Com o impacto, a motocicleta chegou a ficar de ponta-cabeça. O condutor sofreu escoriações no tornozelo e foi socorrido pelo Samu, sendo encaminhado à UPA do bairro Vila Prado.

Os ocupantes do Onix não ficaram feridos.

