Motociclista fica ferido após acidente na Vila Prado

Crédito: Maycon Maximino

Um motociclista ficou ferido após se envolver em uma colisão com um carro na manhã desta sexta-feira (3), no bairro Vila Prado, em São Carlos.

O acidente aconteceu na Avenida Grécia, no sentido Shopping, à UPA Vila Prado. Segundo informações, um veículo estava estacionado do lado direito da via e se preparava para entrar na Rua Francisco Fiorentino. Outro carro, que seguia pela faixa da direita, parou para dar passagem.

Nesse momento, o motorista do veículo estacionado realizou a conversão, mas não percebeu a aproximação do motociclista que vinha pela faixa da esquerda. O condutor da moto colidiu contra a lateral do carro e foi arremessado ao solo.

A vítima, um homem, sofreu trauma no ombro e escoriações pelo corpo. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ele recusou atendimento médico no local.

A Polícia Militar registrou a ocorrência.

