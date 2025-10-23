Motociclista fica ferido ao colidir em árvore no Santa Felícia

Crédito: Lourival Izaque
Um motociclista ficou ferido após colidir contra uma árvore na Avenida Bruno Ruggiero Filho, na tarde desta quinta-feira (23), no bairro Santa Felícia.
Segundo informações de testemunhas que estavam no loca, o condutor da moto seguia pela Bruno Ruggiero quando um veículo Celta, que vinha da Rua Alberto Lanzoni, fez uma curva aberta para acessar a avenida. O motociclista tentou frear, mas perdeu o controle e acabou atingindo uma árvore localizado no canteiro central, a cerca de quatro metros do ponto da conversão.
O homem foi socorrido à Santa Casa para atendimento médico.