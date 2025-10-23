(16) 99963-6036
Motociclista fica ferido ao colidir em árvore no Santa Felícia

23 Out 2025 - 17h39Por Jessica CR
Motociclista fica ferido ao colidir em árvore no Santa Felícia - Crédito: Lourival Izaque Crédito: Lourival Izaque

Um motociclista ficou ferido após colidir contra uma árvore na Avenida Bruno Ruggiero Filho, na tarde desta quinta-feira (23), no bairro Santa Felícia.

Segundo informações de testemunhas que estavam no loca, o condutor da moto seguia pela Bruno Ruggiero quando um veículo Celta, que vinha da Rua Alberto Lanzoni, fez uma curva aberta para acessar a avenida. O motociclista tentou frear, mas perdeu o controle e acabou atingindo uma árvore localizado no canteiro central, a cerca de quatro metros do ponto da conversão.

O homem foi socorrido à Santa Casa para atendimento médico.

 

 
 

