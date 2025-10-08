Motociclista fica ferido ao cair após manobra brusca de carro no Castelo Branco

Crédito: Maycon Maximino
Um motociclista ficou ferido após ser fechado por um carro e sofrer uma queda na avenida Dr. Germano Fehr Junior, no bairro Castelo Branco.
A vítima seguia pela via no sentido bairro–Centro quando foi surpreendida por um veículo que trafegava no mesmo sentido e realizou uma conversão repentina. Para evitar a colisão, o motociclista freou bruscamente, perdeu o controle da moto e caiu, arrastando-se por alguns metros no asfalto.
Com o impacto, o homem sofreu trauma na perna e escoriações pelo corpo, ficando impossibilitado de se levantar. Ele recebeu atendimento no local por uma equipe do SAMU e, em seguida, foi encaminhado à Santa Casa de São Carlos.
Crédito: Maycon Maximino