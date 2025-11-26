(16) 99963-6036
Segurança

Motociclista fica ferida em colisão traseira no Jardim Beatriz

26 Nov 2025 - 09h15Por Da redação
Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta quarta-feira, 26, uma colisão traseira envolvendo uma motocicleta e um carro foi registrada na Rua Desembargador Júlio de Faria, na Travessa 7, região do Jardim Beatriz, em São Carlos.

Ambos os veículos seguiam no sentido Centro–Bairro quando, segundo informações colhidas no local, o automóvel teria parado para dar passagem a outro veículo. O motociclista que vinha atrás não percebeu a manobra a tempo e acabou colidindo na traseira do carro.

Com o impacto, a passageira da moto, uma mulher, ficou ferida e precisou ser socorrida pela equipe do SAMU, sendo encaminhada à Santa Casa de São Carlos para atendimento médico.

A Polícia Militar registrou a ocorrência.

