Segurança

Motociclista fica ferida em colisão traseira na rodovia Washington Luís

12 Nov 2025 - 08h02Por Da redação
Motociclista fica ferida em colisão traseira na rodovia Washington Luís - Crédito: Lourival Izaque Crédito: Lourival Izaque

Uma colisão traseira entre uma motocicleta e um carro foi registrada na manhã desta quarta-feira (12) na rodovia Washington Luís (SP-310), no km 232, sentido interiorcapital.

De acordo com as informações, a condutora da moto, de 32 anos, acabou colidindo na traseira de um veículo após a motorista do carro reduzir a velocidade em razão do intenso fluxo de veículos no horário de pico. A motociclista não conseguiu frear a tempo, perdeu o controle e caiu.

A vítima foi socorrida pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros (UR) e encaminhada à Santa Casa de São Carlos com escoriações pelo corpo.

