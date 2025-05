Motociclista fica ferida em acidente no Centro

Compartilhar no facebook

Crédito: Lourival Izaque

Uma mulher de 49 anos ficou ferida nesta tarde de sábado (24), em uma colisão envolvendo sua motocicleta e um carro, na região central de São Carlos.

Segundo informações, o carro transitava pela Rua Comendador Alfredo Maffei e reduziu a velocidade ao aproximar-se do cruzamento com a Rua Major Manoel Antônio de Matos, mas foi atingido pela moto que seguia por essa via.

Com a colisão, a motociclista foi ao solo e ficou sentindo dores pelo corpo. Ela foi socorrida por uma enfermeira que passava pelo local, até a chegada do SAMU, que a encaminhou à Santa Casa.

