quarta, 31 de dezembro de 2025
Segurança

Motociclista fica ferida em acidente na SP-215, em São Carlos

31 Dez 2025 - 09h54Por Da redação
Motociclista fica ferida em acidente na SP-215, em São Carlos - Crédito: Colaborador Crédito: Colaborador

Um acidente de trânsito deixou uma motociclista ferida no começo da manhã desta quarta-feira (31), na rodovia Professor Luís Augusto de Oliveira (SP-215), na entrada do bairro Cidade Aracy, em São Carlos.

De acordo com informações de testemunhas, a motocicleta foi atingida por um carro. Após a colisão, o motorista do automóvel teria fugido do local sem prestar socorro à vítima.

A motociclista apresentava suspeita de fratura no joelho e recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros. Em seguida, ela foi encaminhada à Santa Casa, onde permaneceu sob cuidados médicos.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

