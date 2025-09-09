(16) 99963-6036
terça, 09 de setembro de 2025
Segurança

Motociclista fica ferida após sofre queda na Washington Luís

09 Set 2025 - 12h04Por Da redação
Motociclista fica ferida após sofre queda na Washington Luís - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta terça-feira (9), uma queda de motocicleta foi registrada na Rodovia Washington Luís (SP-310), altura do km 234, sentido interior–capital.

Segundo informações, a condutora seguia com sua moto quando acabou colidindo contra um cone que sinalizava a interdição de uma das faixas da via, devido às obras que estão sendo realizadas no local. Com o impacto, ela perdeu o controle do veículo e caiu ao solo.

A motociclista sofreu escoriações pelo corpo e trauma nas pernas, sendo socorrida pela equipe da concessionária Ecovias  e encaminhada à Santa Casa de São Carlos.

