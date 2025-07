Motociclista fica ferida após ser fechada por carro na avenida Francisco Pereira Lopes

Segundo informações, o motorista do carro seguia pela rua Conselheiro João Alfredo e acessou a avenida Francisco Pereira Lopes no sentido Shopping–Rodoviária, quando acabou fechando a motociclista, que trafegava corretamente pela via no mesmo sentido. Para evitar a colisão, a condutora da moto tentou desviar, mas perdeu o controle e caiu ao solo.

Após provocar o acidente, o motorista do carro não parou para prestar socorro e deixou o local sem oferecer qualquer tipo de ajuda à vítima.

A motociclista foi atendida por uma equipe do SAMU, com escoriações pelo corpo, e encaminhada à UPA do Santa Felícia.

Uma motociclista de 46 anos ficou ferida após ser fechada por um veículo no cruzamento da rua Conselheiro João Alfredo com a avenida Francisco Pereira Lopes, em São Carlos.