Motociclista fica ferida após queda no bairro Botafogo

Crédito: Maycon Maximino

Uma motociclista de 22 anos ficou ferida na manhã desta sexta-feira (28) após sofrer uma queda enquanto trafegava pelo bairro Botafogo.

De acordo com informações apuradas no local, a jovem seguia pela avenida José Pereira Lopes quando, ao tentar fazer a conversão para a rua João Coza, teve a passagem fechada por um veículo. Para evitar a colisão, ela desviou, mas acabou perdendo o controle e caiu.

A vítima foi atendida inicialmente pela motolância do SAMU e, em seguida, encaminhada à Santa Casa.

