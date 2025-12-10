(16) 99963-6036
quarta, 10 de dezembro de 2025
Carro x Moto

Motociclista fica ferida após motorista avançar pare no Jardim Zavaglia

Mulher foi arremessada ao solo após colisão entre carro e moto e foi socorrida pelo Samu com ferimentos leves

10 Dez 2025 - 18h56Por Flávio Fernandes
Motociclista fica ferida após motorista avançar pare no Jardim Zavaglia - Crédito: Foto: Colaboração Crédito: Foto: Colaboração

Uma motociclista ficou ferida no final da tarde desta quarta-feira (10) após uma colisão envolvendo um carro no Jardim Zavaglia, em São Carlos.

De acordo com informações apuradas no local, o motorista do carro seguia pela Estrada da Servidão quando avançou a sinalização de pare. A condutora da moto, que trafegava pela Estrada Vicinal Manoel Nunes, no sentido Centro–bairro e acessava o bairro, acabou sendo atingida.

O condutor do veículo afirmou que não viu a motocicleta porque ela teria ficado no ponto cego do carro, próximo à coluna dianteira. Ao avançar a via, atingiu a moto, fazendo com que a mulher fosse arremessada ao chão.

A vítima sofreu escoriações pelo corpo e foi socorrida pelo Samu, até a Santa Casa com ferimentos leves. A Polícia Militar, atendeu a ocorrência e preservou a área para o trabalho da perícia.

As causas do acidente, serão investigadas. 

