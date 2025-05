Motociclista fica ferida após escorregar em faixa de pedestre molhada no Centro de São Carlos

Local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

Uma motociclista de 45 anos ficou ferida na tarde desta quarta-feira (28) após sofrer uma queda na região central de São Carlos.

De acordo com informações apuradas no local, a mulher trafegava pela Rua Padre Teixeira e, ao chegar no cruzamento com a Rua Dom Pedro II, freou a motocicleta. No entanto, o veículo escorregou sobre a faixa de pedestre, que estava molhada devido à chuva.

Com um ferimento na perna, a condutora foi atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para a Santa Casa de São Carlos. Seu estado de saúde não foi divulgado até o momento.

