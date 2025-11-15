(16) 99963-6036
Segurança

Motociclista fica ferida após colisão no Botafogo

15 Nov 2025 - 14h26Por Da redação
Motociclista fica ferida após colisão no Botafogo - Crédito: Lourival Izaque Crédito: Lourival Izaque

 

Uma motociclista ficou ferida após colidir na traseira de um veículo na tarde deste sábado (15), no bairro Botafogo, em São Carlos.

Segundo informações de um dos motoristas envolvidos, um veículo que estava estacionado em frente a uma sorveteria, na Avenida José Pereira Lopes, saiu sem sinalizar. O carro que seguia logo atrás precisou frear bruscamente para evitar a batida.

Uma mulher de 27 anos, que pilotava uma Honda Biz, não conseguiu frear a tempo e nem desviar, atingindo a traseira do veículo à sua frente. Com o impacto, ela caiu ao solo e sofreu uma luxação no braço esquerdo.

O motorista que teria saído sem dar seta deixou o local sem prestar socorro.
A vítima foi atendida pelo SAMU e encaminhada à Santa Casa de São Carlos.

