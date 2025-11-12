Motociclista fica ferida após colisão na SP-215

Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão traseira entre um carro e uma motocicleta foi registrada na tarde desta quarta-feira (12) na rodovia Luís Augusto de Oliveira (SP-215), no km 147, sentido São Carlos, nas proximidades do bairro Cidade Aracy.

De acordo com informações, após o impacto, a motociclista — uma mulher de 36 anos — caiu ao solo e sofreu escoriações pelo corpo e um trauma na perna.

Uma médica que passava pelo local prestou os primeiros socorros até a chegada da equipe do SAMU, que realizou o atendimento e encaminhou a vítima para a Santa Casa de São Carlos.

